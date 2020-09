Luca Meisl wechselt von Red Bull Salzburg zur SV Guntamatic Ried. Der 21-jährige gebürtige Salzburger war zuletzt an den SKN St. Pölten ausgeliehen. „Luca Meisl ist ein sehr talentierter, junger Innenverteidiger, der unsere Defensive verstärken soll. Er hat schon Erfahrung in der Bundesliga gesammelt und will bei uns den nächsten Schritt machen. Es freut uns sehr, dass wir mit Red Bull Salzburg und auch mit seinem Management ein sehr gutes Einvernehmen haben, sodass dieser Wechsel zur SV Guntamatic Ried möglich wurde“, erklärt Gerald Baumgartner.

„Die SV Guntamatic Ried hat ihr Interesse an mir bekundet und ich will unbedingt wieder in der Bundesliga spielen. Die SV Ried ist ein sehr gut aufgestellter Verein mit einer ausgezeichneten Infrastruktur. Ich freue mich schon sehr darauf, wenn es losgeht. Ich will von Spiel zu Spiel meine bestmögliche Leistung zeigen und damit der Mannschaft weiterhelfen. Wir wollen so schnell es geht den Klassenerhalt fixieren“, sagt Neuzugang Luca Meisl.

von Ligaportal, Foto: SVR/Scharinger