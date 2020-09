Der RZ Pellets WAC hat mit Dario Vizinger einen Goalgetter verpflichtet. Der 22-jährige Kroate wechselt vom slowenischen Erstligisten NK Celje zum WAC, wo er einen Vertrag bis 2024 unterzeichnet. Dem Stürmer gelangen in der abgelaufenen Saison starke 23 Tore und 12 Assists in der höchsten Spielklasse Sloweniens und damit war Vizinger maßgeblich am Gewinn der Meisterschaft beteiligt.

Zuvor kickte der Stürmer für HNK Rijeka, Rudar Velenje und NK Dragovoljac. Der Kroate wird im Lavanttal die Rückennummer 11 erhalten.

Ferdinand Feldhofer freut sich ungemein über den torgefährlichen Neuzugang: „Es gab viele Interessenten, es gab starke Konkurrenz am Transfermarkt – umso mehr freut es mich jetzt, dass sich Dario Vizinger für den WAC entschieden hat. Dario hat seine Qualitäten schon eindrucksvoll unter Beweis gestellt, ist slowenischer Meister und brachte es zuletzt auf 35 Scorerpunkte, davon 23 Tore. Damit ist über seine Qualität schon viel gesagt. Er ist jung und hungrig und passt perfekt zu unserer Philosophie.“

von Ligaportal, Foto: RZ Pellets WAC