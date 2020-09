Am morgigen Freitag startet die Bundesliga-Saison 2020/21 mit dem Spiel Rapid Wien gegen Flyeralarm Admira (Freitag, 18:30 Uhr im Live-Ticker). Ein Duell, das durchaus Brisanz mit sich bringt, kehrt mit Maierhof(f)er doch das Rapid-Sturmduo schlechthin zurück nach Hütteldorf. Stefan Maierhofer und Jimmy Hoffer stürmen elf Jahre nach ihrer erfolgreichen Ära beim Rekordmeister wieder zusammen. In der kommenden Saison gehen die beiden in der Südstadt auf Torejagd.

Sturmduo Maierhof(f)er kehrt nach Hütteldorf zurück

Doch schon am morgigen Freitag kehren die beiden als Sturmduo in den Westen Wiens zurück. Stefan Maierhofer, der in diesem Sommer von Tirol zur Admira wechselte, blickt der Partie gewohnt selbstbewusst entgegen: „Ich will gewinnen. Es wäre für den ganzen Verein eine tolle Sache, wenn wir gut in die Saison reinstarten, damit wir als Mannschaft darauf aufbauen können“, tönt der Major.

Im Gegensatz zu Jimmy Hoffer wird der Major in Hütteldorf wohl nicht mit offenen Armen empfangen werden: Die Vergangenheit bei Red Bull Salzburg „nehmen mir die Rapid-Fans übel“, weiß Maierhofer. „Wenn mich wer beschimpfen will, kann der das gerne machen. So etwas motiviert mich nur noch mehr“, schickt der 38-jährige Routinier vorneweg.

Rapid-Trainer Didi Kühbauer weiß um die Qualitäten der beiden Ex-Rapidler: „Die Admira hat vorne mit dem Major und dem Jimmy gute Spieler, wir dürfen sie nicht unterschätzen“, betont der Burgenländer, der seine Mannschaft besonders gut auf Standards und hohe Bälle einstellen wird. Man könne davon ausgehen, „dass hohe Bälle in den Strafraum kommen werden, und den Major kann man nicht immer verteidigen“, mahnt Kühbauer.

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media