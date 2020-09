Die SV Guntamatic Ried ist zurück in der höchsten Spielklasse. Nach mehr als drei Jahren Abstinenz absolvieren die Innviertler heute um 14:30 Uhr ihr erstes Bundesliga-Spiel der neuen Saison. Gegner in der josko-Arena in Ried ist die WSG Swarovski Tirol, die nach der letzten Saison eigentlich als sportlicher Absteiger festgestanden war, doch aufgrund des Insolvenzverfahrens beim SV Mattersburg in der Bundesliga verbleiben durfte.

Die SV Ried ist "gut drauf und sehr motiviert"

„Dieses Auftaktspiel ist natürlich sehr wichtig. Besonders wichtig ist, dass wir ein Heimspiel haben und ich bin überzeugt, dass uns unsere Fans wieder super unterstützen werden", betont Samuel Sahin-Radlinger, einer von neun Sommer-Neuzugängen bei der SV Ried. „Wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen", fügt der Torhüter selbstbewusst hinzu.

Ried-Trainer Gerald Baumgartner verrät, dass die Mannschaft "gut drauf und sehr motiviert" sei. Dennoch weiß der gebürtige Salzburger um die Stärken der WSG Tirol: „Die Tiroler sind mit ihren großen Spielern bei den Standards sehr gut und haben eine sehr robuste Defensive. Man hat bei ihnen gesehen, dass die Kluft zwischen erster und zweiter Liga sehr groß ist. Sie haben einen sehr starken Sponsor an ihrer Seite und wären als Aufsteiger sportlich dennoch abgestiegen“, weiß Gerald Baumgartner.

Seine Mannschaft müsse sich "schnellstmöglich an das höhere Tempo und die Robustheit der Bundesliga anpassen", betont Baumgartner. „Wir wollen gegen Tirol auf alle Fälle punkten und bei diesem Heimspiel mit einem guten Ergebnis in die Saison starten", meint der 55-Jährige.

Verjüngte WSG Tirol nimmt zweiten Anlauf in Angriff

Die WSG Tirol startet mit dem Motto "jung, frech, dynamisch und hungrig nach Erfolg" in die zweite Bundesliga-Saison. Gleich elf neue Spieler finden sich im Kader der Tiroler. „Wir sind massiv jünger geworden. Und junge Spieler bringen natürlich auch ein ordentliches Stück mehr Fitness mit. Ich glaube schon, dass wir dynamischer agieren können wie zuletzt", ist sich Thomas Silberberger sicher.

Die Vorfreude auf die Partie in Ried ist sehr groß: „Wir freuen uns alle riesig auf das Spiel am Sonntag in Ried, vor allem auch deshalb, weil es das erste seit einem halben Jahr ist, bei dem auch wieder Zuschauer dabei sind."

So könnten die Teams spielen

SV Ried: Sahin-Radlinger - Kerhe, Reifeltshammer, Meisl, Takougnadi - Lackner, Ziegl - Lercher, Satin, Offenbacher - Gschweidl

WSG Tirol: Oswald - Rogelj, Behounek, Soares, Schnegg - Rieder, Petsos, Celic, Pranter - Frederisken, Dedic

Schiedsrichter der Begegnung

Christian-Petru Ciochirca

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media