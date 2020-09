Am kommenden Donnerstag, 24. September 2020, trifft der LASK in der dritten Runde der Europa-League-Qualifikation auf den slowakischen Klub DAC Dunajska Streda. Sollten die Linzer Athletiker diese Hürde überwinden, würde es der LASK im Playoff der Europa League mit dem Sieger der Partie Sporting Lissabon (POR) vs. Aberdeen (SCO) zu tun bekommen. Der LASK müsste dieses Spiel auswärts bestreiten. Das ergab die Auslosung in Nyon.

Wiedersehen mit Sporting Lissabon?

Die Playoff-Spiele finden am 1. Oktober statt. Wenn nötig gibt es Verlängerung und Elfmeterschießen. Die Sieger ziehen in die Gruppenphase der UEFA Europa League ein.

Mit dem potentiellen Playoff-Gegner Sporting Lissabon haben es die Linzer bereits in der EL-Gruppenphase des letzten Jahres zu tun bekommen. Während das erste Duell in Portugal unglücklich mit 1:2 verloren gegangen war, feierten die Athletiker zum Abschluss der Gruppenphase einen fulminanten 3:0-Heimsieg.

von Ligaportal; Foto: Harald Dostal/fodo.media