Österreichs Meister Red Bull Salzburg trifft im ersten Bundesliga-Heimspiel der Saison auf den SCR Altach. Die Bullen haben gegen den Klub aus Vorarlberg eine beeindruckende Heimbilanz, konnten doch die jüngsten acht Partien in Wals-Siezenheim allesamt gewonnen werden. „Wir freuen uns sehr, endlich wieder im eigenen Stadion und vor unseren Fans zu spielen. Das letzte Pflichtspiel mit Fans ist schon sehr lange her. Auch wenn nur 3.000 Menschen dabei sein dürfen, ist es endlich Zeit für Zuschauer. Wir wollen wieder die Energie spüren und sind bereit für eine super Leistung“, freut sich Jesse Marsch.

"Salzburg mag es gerne, wenn viel Hektik und Chaos am Spielfeld herrscht"

Bereits am Dienstag treffen die Bullen im Hinspiel des Champions-League-Playoffs auswärts auf Maccabi Tel Aviv. Großartig rotieren wird der Coach der Salzburger jedoch nicht: „Wir spielen sicher wieder mit einer starken Mannschaft und einer Gruppe, die bereit für Altach sein wird. Es wird nicht sehr viel Rotation geben, weil wir noch am Anfang der Saison stehen, wo wir Rhythmus und Fitness brauchen. Letztlich haben wir aber so viele gute Spieler, dass ich eigentlich keine falsche Entscheidung treffen kann. Das ist ein gutes Gefühl.“

Die Altacher wiederum hatten zuletzt in der 1. Cup-Runde gegen Union Gurten alle Hände voll zu tun. Die Vorarlberger wackelten, doch dank dreier später Tore setzten sich die Schützlinge von Alex Pastoor durch. „Wir wussten vorher schon, dass es schwer wird, wenn wir kein frühes Tor schießen. Vor allem das Timing mit dem Ball hat nicht gestimmt. Entweder wir waren zu hektisch oder zu langsam. In gewissen Phasen hat auch die Präsenz nicht gestimmt. Wichtig ist im Cup aber nur das Ergebnis und das hat am Ende gepasst“, so der Niederländer.

Dem Duell gegen den Ligaprimus blickt Pastoor durchaus optimistisch entgegen: „Wir haben Anfang März gezeigt, dass wir in der Lage sind, gegen Salzburg unser eigenes Spiel durchzuziehen und trotzdem zu gewinnen. Klar ist natürlich auch, dass wir während der Partie erkennen müssen, inwieweit wir unsere eigene Spielweise spielen können oder uns am Gegner anpassen müssen. Salzburg mag es gerne, wenn viel Hektik und Chaos am Spielfeld herrscht, weil ihre Stärke die Umschaltsituationen sind. Darauf sind wir vorbereitet.“

So könnten die Teams spielen

Salzburg: Stankovic - Vallci, Ramalho, Wöber, Ulmer - Okafor, Mwepu, Ashimeru, Okugawa - M. Berisha, Daka

Altach: Kobras - Thurnwald, Dabanli, Zwischenbrugger, Karic - Oum Gouet, Wiss, Fischer - Meilinger, Obasi, Tartarotti

Schiedsrichter der Begegnung

Manuel Schüttengruber

Red Bull Salzburg gegen SCR Altach im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Red Bull Salzburg gegen SCR Altach live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 3 und Sky Sport Austria 3 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist um 17 Uhr die Konferenz der drei Samstags-Partien zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16 Uhr.

Red Bull Salzburg gegen SCR Altach im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media