Hiobsbotschaft für zahlreiche Fußballvereine im Amateurbereich: Nachdem der ÖFB erst letzte Woche ein sehr positives Fazit über den Start der Fußball-Meisterschaften in Corona-Zeiten gezogen hat (Hohes Infektionsrisiko bei Fußballspielen? So lautet die Zwischenbilanz des ÖFB!), prescht heute die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner vor und schockt die NÖ-Fußballvereine mit einer Horrormeldung.

Ab 1. Oktober: Keine Zuschauer bei Ampelfarbe orange

Demnach gilt in Niederösterreich ab dem 1. Oktober, dass in jenen Bezirken, in denen die Corona-Ampel auf orange geschaltet ist, keine Zuschauer bei Sportveranstaltungen zugelassen sind. Davon ausgenommen sind nur die Eltern von Kindern bei Nachwuchspartien.

Betroffen sind zahlreiche Regionen wie etwa Wr. Neustadt Stadt, Krems Stadt und Land, Gänserndorf, Korneuburg, Gmünd, Melk, Waidhofen/Thaya und Mödling. Bis zur Ampelfarbe Gelb gelten die Maßnahmen des Bundes.

Bundesliga-Veranstaltungen im Freien sind von dieser Regelung ebenfalls ausgenommen, da es in diesem Bereich umfassende Präventionskonzepte gibt.

Niemand weiß, ob und wann möglicherweise andere Bundesländer nachziehen.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media