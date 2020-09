Jusuf Gazibegovic verlässt den FC Liefering und unterschreibt beim SK Sturm Graz einen Vertrag über drei Jahre. „Jusuf Gazibegovic passt perfekt zu unserem Weg. Er ist der zehnte Spieler in unserem Kader, der Jahrgang 2000 oder jünger ist. Jusuf ist beidbeinig und kann uns sowohl als linker, als auch als rechter Außenverteidiger weiterhelfen", freut sich Geschäftsführer Sport Andreas Schicker über den Transfer.

Schicker: "Spieler, den wir schon lange am Radar haben"

„Nach der Verletzung von Vincent Trummer mussten wir auf dieser Position handeln. Mit Jusuf kommt ein Spieler nach Graz, den wir schon lange am Radar haben", fährt Schicker fort.

Der bosnische U21-Nationalspieler, der in Salzburg geboren wurde, hat die Red Bull Akademie durchlaufen und zuletzt auch alle Spiele in der UEFA Youth League bestritten. In der 2. Liga kam der 20-jährige Außenverteidiger auf insgesamt 39 Einsätze (vier Assists ab).

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media