Unmittelbar vor Transferschluss hat der FC Flyeralarm Admira zwei Personal-Entscheidungen verkündet. So verlässt Muhammed-Cham Saracevic die Südstädter in Richtung Frankreich, wo er beim Zweitliga-Klub Clermont Foot 63 anheuert. Die Franzosen verleihen den Flügelspieler jedoch mit sofortiger Wirkung an den dänischen Verein Vendsyssel FF. Der 20-Jährige absolvierte insgesamt 20 Pflichtspiele für die Panther.

Vertrag mit degradiertem Schösswendter einvernehmlich aufgelöst

Außerdem konnte der Vertrag mit Christoph Schösswendter einvernehmlich aufgelöst werden. Die Causa war bekannt: Christoph Schösswendter wurde die Teilnahme am Mannschaftstraining versagt, um eine Vertragsauflösung zu erzwingen. Die Vereinigung der Fußballer (VdF) hat daraufhin rechtliche Schritte eingeleitet und am Landesgericht Eisenstadt einen Antrag auf Erlassung einer Einstweiligen Verfügung für die Teilnahme am Training gestellt.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media