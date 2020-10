Aufgrund der steigenden Corona-Zahlen in Salzburg hat die Landesregierung verschärfte Maßnahmen für den Bezirk Tennengau festgelegt. Demnach wird ab nächsten Dienstag ein komplettes Veranstaltungsverbot in dieser Region gelten. Dies betrifft damit auch Sportveranstaltungen sowie Trainingseinheiten von Unterhaus-Klubs.

Stark ansteigende Corona-Zahlen im Tennengau

Die Corona-Zahlen im Tennengau stiegen in den vergangenen Tagen stark an. Am Sonntag wies das Epidemiologische Meldesystem (EMS) einen Richtwert für das Infektionsgeschehen von 218 (pro 100.000 Einwohnern) aus - Spitzenwert in Österreich. Sogar Wien lag in dieser Statistik deutlich dahinter (155).

Mit Stand Sontagmittag waren in Salzburg bisher 2.743 Personen positiv auf Covid-19 getestet worden.

