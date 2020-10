LASK-Youngster Dominik Reiter musste am vergangenen Freitag beim U21-Länderspiel gegen Kosovo verletzungsbedingt ausgetauscht werden. Nun steht nach einer sorgfältigen Untersuchung fest, dass die Auswechslung keine langfristige Auswirkung auf Reiters rechtes Knie hat. Der 22-Jährige sei bereits "in dieser Woche wieder einsatzbereit. Zu diesem Schluss kamen die medizinische Abteilung des LASK und Sportmediziner Mag. Franz Leberbauer", schreibt der LASK in einer Aussendung.

Reiter steigt bereits in dieser Woche wieder ins Mannschaftstraining ein und steht für die kommenden Spiele im Cup, der Bundesliga und der UEFA Europa League zur Verfügung.

„Wir freuen uns sehr, dass Dominik voll einsatzfähig ist und wir in den intensiven Wochen, die vor uns liegen, auf ihn zählen können", sagt Jürgen Werner über die Entwarnung.

Dominik Reiter selbst kann durchatmen: „Ich bin erleichtert, dass sich der Vorfall am Freitag als nicht schwerwiegend herausgestellt hat. Jetzt freue ich mich darauf, die Mannschaft bei den kommenden Aufgaben mit voller Kraft zu unterstützen.“

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media