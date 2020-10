Das Transferfenster ist geschlossen, die UEFA Champions League steht kurz bevor - ein guter Zeitpunkt für Christoph Freund, dem Sportdirektor des FC Red Bull Salzburg, eine Zwischenbilanz zu ziehen. In der Podcast-Reihe „Einstellungssache“ erzählt der 43-jährige Salzburger, dass der am letzten Tag der Transferzeit schon um 10 Uhr im Bett war und warum er erwartungsfroh in Richtung internationale Spiele blickt.

Der Podcast mit Salzburg-Sportchef Christoph Freund

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Jasmin Walter