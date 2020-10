Atletico Madrid wird in den ersten Champions-League-Partien wohl auf Star-Stürmer Diego Costa verzichten müssen. Wie sein Klub mitteilt, hat sich der 32-Jährige Angreifer am Samstag beim 2:0-Sieg gegen Celta Vigo eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen. Die Zeitung AS schätzt, dass der spanische Nationalspieler etwa drei Wochen pausieren muss und damit auch im Spiel gegen Red Bull Salzburg am 27. Oktober fehlen wird.

von Ligaportal, Foto: SID