Die SV Ried hat einen weiteren positiven Corona-Fall in der Kampfmannschaft zu vermelden. Wie der Aufsteiger in einer Aussendung bekannt gibt, wurde beim gestrigen Covid-19-Test ein Spieler positiv getestet. "Der Spieler zeigte bereits am Samstag leichte Symptome und war deshalb beim Auswärtsspiel in Wolfsberg nicht mit dabei. Der Spieler befindet sich in häuslicher Quarantäne. Die Bundesliga und die zuständigen Behörden wurden informiert", schreiben die Innviertler.

Das übrige Team muss nicht in Quarantäne

Da der Spieler seit mehr als 48 Stunden keinen Kontakt zur Mannschaft hatte, muss das übrige Team nicht in Quarantäne.

Am 21. Oktober wird die SV Guntamatic Ried einen weiteren Covid-19-Test bei allen Spielern und Betreuern der Profi-Mannschaft durchführen.

Erst vor einer Woche war der erste Ried-Spieler positiv auf das Virus getestet worden.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media