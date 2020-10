Paul Komposch hat seinen Vertrag mit dem SK Puntigamer Sturm Graz vorzeitig bis 2023 verlängert. Der 19-jährige Verteidiger hat seit 2011 alle Stationen in der Sturm-Jugend durchlaufen und zuletzt auch schon in der Bundesliga und im ÖFB-Cup Einsatzminuten in der Kampfmannschaft gesammelt.

"Das Umfeld im Verein bietet dafür die idealen Voraussetzungen"

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Paul in eine gemeinsame Zukunft gehen. Er ist ein Spieler mit sehr großem Potential und verkörpert den schwarz-weißen Weg von der Jugend bis zur Kampfmannschaft wie kaum ein anderer. Seine außergewöhnlich gute Einstellung hat ihn so weit gebracht", freut sich Geschäftsführer Sport Andreas Schicker über die Verlängerung.

„Ich fühle mich bei Sturm extrem wohl und will in den nächsten Jahren die nächsten Schritte in meiner Karriere gehen. Das Umfeld im Verein bietet dafür die idealen Voraussetzungen", freut sich auch der Youngster über den Vertragsabschluss.

Foto: Richard Purgstaller