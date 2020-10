Die Corona-Fälle in der Tipico Bundesliga reißen leider nicht ab. Am Mittwochvormittag vermeldet nun auch der SK Sturm Graz, dass ein PCR-Test eines Spielers der Kampfmannschaft positiv ausgefallen ist. "Der Betroffene hatte glücklicherweise seit vergangenem Donnerstag keinen Kontakt zur übrigen Mannschaft und befindet sich mit leichten Symptomen in häuslicher Quarantäne", schreiben die Grazer in einer Aussendung.

Restliche Team muss nicht in Quarantäne

Die Tests bei allen übrigen Spielern sowie dem Betreuerteam seien allesamt negativ ausgefallen, heißt es. Die zuständige Behörde und die Bundesliga wurden umgehend informiert. Nach Rücksprache mit der Amtsärztin muss das restliche Team nicht in Quarantäne und der Spiel- und Trainingsbetrieb kann damit wie gewohnt weiter gehen.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Jasmin Walter