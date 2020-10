Am heutigen Donnerstag starten die österreichischen Klubs Rapid Wien, LASK und WAC in die diesjährige Gruppenphase der UEFA Europa League. Während Rapid (gegen Arsenal) und LASK (gegen Tottenham) auf englische Spitzenklubs treffen, empfängt der WAC in Klagenfurt den russischen Klub ZSKA Moskau.

Die österreichischen Klubs stehen laut Sportwettenanbieter bwin beim Auftakt der neuen Europa-League-Saison am Donnerstag (22. Oktober) vor schweren Aufgaben.

Dabei traut bwin dem Wolfsberger AC gegen ZSKA Moskau (2,10) mit Sieg-Quote 3,40 noch die besten Erfolgschancen zu.

Ein Sieg des LASK bei Favorit Tottenham Hotspur (1,36) wäre für bwin mit Quote 7,75 eine große Überraschung. Gleiches gilt für Rapid. Gelingt den Hütteldorfern zu Hause gegen Titelanwärter Arsenal (1,60) die Sensation, winkt das 5,50-Fache des Einsatzes.

7,00-Fache auf K.o.-Runde für Rapid - Auch LASK mit Zwischenrunden-Chance

Dennoch können Rapid und der LASK für die K.o.-Runde planen. In Gruppe B ist nur Arsenal (1,10) besser notiert als die Grün-Weißen (7,00). Auch Linz liegt mit Quote 9,00 in Gruppe J zwar klar hinter den „Spurs“ (1,18), aber noch vor Ludogorets und Antwerpen.

Die deutschen Klubs befinden sich ebenfalls auf Erfolgskurs: Leverkusen und Hoffenheim gehen als Favoriten in ihre Auftaktspiele und sind erste Anwärter auf den Gruppensieg.

3-Weg-Quoten – Europa League – 1. Spieltag – 22. Oktober

Tottenham Hotspur (1.36) 0 (5.25) Linzer ASK (7.75)

Rapid Wien (5.50) 0 (4.10) Arsenal London (1.60)

Wolfsberger AC (3.40) 0 (3.60) ZSKA Moskau (2.10)

Bayer 04 Leverkusen (1.53) 0 (4.60) OGC Nizza (5.50)

TSG Hoffenheim (1.40) 0 (5.00) Roter Stern Belgrad (7.50)

Sieger Europa League 2020/21

FC Arsenal (9.00)

Tottenham Hotspur (9.00)

AC Mailand (9.00)

SSC Neapel (15.00)

Leicester City (15.00)

Bayer 04 Leverkusen (21.00)

TSG Hoffenheim (34.00)

Linzer ASK (151.00)

Rapid Wien (201.00)

Wolfsberger AC (201.00)

EL: Sieger Gruppe B

FC Arsenal (1.10)

Rapid Wien (7.00)

Molde FK (26.00)

FC Dundalk (26.00)

EL: Sieger Gruppe J

Tottenham Hotspur (1.18)

LASK (9.00)

Royal Antwerpen (11.00)

Ludogorets Rasgrad (12.00)

EL: Sieger Gruppe K

ZSKA Moskau (2.25)

Feyenoord Rotterdam (2.30)

Dinamo Zagreb (6.50)

Wolfsberger AC (10.00)

Wie schließe ich eine Wette ab?

Logge dich auf bwin ein. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.

Foto: Ligaportal