Zum Abschluss der 5. Bundesliga-Runde kommt es in der Lavanttal-Arena zum Duell der beiden Europa-League-Starter WAC gegen Rapid Wien. Beide Mannschaften zeigten am vergangenen Donnerstag eine gute Leistung. Punkten konnten aber nur die Kärntner, die gegen ZSKA Moskau 1:1 spielten. Rapid verlor daheim gegen Arsenal unglücklich 1:2.

Rapid gelang in 15 Liga-Auswärtsspielen in Wolfsberg nur ein Sieg

"Jeder Bursche kann erhobenen Hauptes zum nächsten Spiel kommen. Die Spieler müssen sich keinen großen Kopf machen. Sie haben gezeigt, dass sie sich Dinge zutrauen und auch gegen einen qualitativ höher stehenden Gegner gut spielen können", so Didi Kühbauer. Dies gelte es auch "in Kärnten auf den Platz zu bringen", betont der Burgenländer.

Die Auswärtsbilanz gegen den Wolfsberger AC sieht für Rapid jedoch alles andere als rosig aus. In 15 Ligapartien im Lavanttal gelang den Grün-Weißen gerade einmal ein einziger Sieg. In der laufenden Saison sieht es für Rapid aber gut aus: Drei der ersten vier Bundesliga-Spiele konnte Rapid gewinnen. Der WAC hält nach vier Runden bei drei Zählern und liegt auf Platz neun.

So stellen die Trainer auf

WAC: Kofler - Novak, Baumgartner, Lochoshvili, Pavelic - Peretz - Leitgeb, Taferner - Liendl - Dieng, Schmerböck

Rapid: Strebinger - Stojkovic, M. Hofmann, Greiml - Schick, Grahovac, D. Ljubicic, Ullmann - Ritzmaier - Kara, Kitagawa

Schiedsrichter der Begegnung

Stefan Ebner

WAC gegen Rapid Wien im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich WAC gegen Rapid Wien live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16:30 Uhr.

WAC gegen Rapid Wien im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Gerhard Pulsinger