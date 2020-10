Seit heute 0 Uhr gilt die am Freitag veröffentlichte Verordnung vom Gesundheitsministerium. Damit dürfen im Rahmen der heutigen Bundesliga-Spiele sowie künftig nur noch maximal 1500 Zuschauer in die Stadien kommen. Eine Maßnahme, die zahlreiche Klubverantwortliche von Bundesligisten verärgert. So auch LASK-Präsident Siegmund Gruber, der Gesundheitsminister Rudolf Anschober im Interview mit Sky scharf kritisierte.

"Frage mich, was sie die letzten drei Monate getan haben?"

“Wenn der Herr Anschober die ganze Zeit meint, er hat hier Verordnung um Verordnung in der Schublade liegen, dann frage ich mich, was sie die letzten drei Monate getan haben? Wir haben gewusst, dass die Zahlen steigen. Dann sollte man eigentlich wissen, was man für Maßnahmen trifft. Die könnte man schon vorher kommunizieren und uns mit ins Boot holen. Dann würden sich die Klubs sicherlich leichter tun, als wenn man eine Verordnung aus dem Hut zaubert, die sehr unkoordiniert vorgegeben wird”, lautet die Kritik von Gruber in Richtung Gesundheitsminister Anschober.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media