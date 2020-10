Man muss sich nicht unbedingt ein Spiel der UEFA Champions League ansehen, um ein furchtloses Aufbauspiel oder Traumtore sehen zu können. Denn auch im österreichischen Fußball-Unterhaus spielen sich phasenweise absolut sehenswerte Szenen ab, die allesamt auf ligaportal TV bestaunt werden können.

Traum-Volley in der OÖ-Liga

So kam es auch am vergangenen Wochenende zu sensationellen Szenen im Fußball-Unterhaus. Beim Spiel ASKÖ Donau Linz gegen SPG Algenmax Pregarten in der OÖ-Liga erzielte Erik Freudenthaler ein sensationelles Traumtor. Freudenthaler nahm nach einem Corner volles Risiko, zog mit dem Rücken zum Tor stehend volley ab und versenkte das Spielgerät unhaltbar im rechten Eck zum zwischenzeitlichen 2:0 für Pregarten.

Das sensationelle Volley-Tor im Video

Spielaufbau im Champions-League-Stil

Für eine beinahe schon Champions-League-reife Szene sorgte der SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch in der steirischen Unterliga West. Tormann Valentino Maric sowie seine Mitspieler Gregor Stavbar, Semin Omerovic und Dan Krajnc befreiten sich aus dem gegnerischen Pressing der Kicker vom USV Ragnitz mit einem furchtlosen und feinen Aufbauspiel. Letztlich siegte der SV Tillmitsch klar mit 6:2.

Das feine Aufbauspiel des SV Tillmitsch im Video

von Ligaportal