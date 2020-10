Vor einer Woche musste Rapid Wien im ersten Gruppenspiel der Europa League eine unglückliche Niederlage gegen den englischen Topklub Arsenal London einstecken. Nun gastieren die Hütteldorfer in Spiel zwei der Gruppenphase beim norwegischen Klub Molde FK. Aufgrund der strengen Covid-Vorschriften machten sich die Grün-Weißen bereits am Dienstag auf den Weg in den hohen Norden.

Kühbauer: "Ich erwarte ein offenes und intensives Spiel"

Molde FK konnte sein erstes Gruppenspiel gegen den irischen Klub Dundalk knapp gewinnen. Die Norweger werden für die Hütteldorfer wohl der größte Konkurrent um Platz zwei sein. Rapid-Coach Didi Kühbauer erwartet ein "offenes und intensives Spiel". Molde sei "eine sehr spielstarke Mannschaft", die nicht mit langen Bällen operiert, sondern die "spielerische Linie" durchzieht, betont der Burgenländer. "Jeder Spieler muss auf einem guten Niveau spielen", merkte Kühbauer an.

Die Hütteldorfer reisten ohne den verletzte Taxiarchis Fountas sowie ohne Youngster Yusuf Demir nach Norwegen. Dafür wird Koya Kitagawa, der beim furiosen 4:3-Sieg gegen den WAC eine gute Partie gemacht hat, wieder in die Bresche springen. "Er hat eine riesige Qualität und wird uns noch viel Freude bereiten", lobte Didi Kühbauer den Japaner.

Ein Nachteil für Rapid könnte das Geläuf im Aker-Stadion zu Molde sein, wird dort doch auf Kunstrasen gespielt. "Es ist ein komplett anderer Untergrund, aber wir müssen das annehmen", betonte der Rapid-Trainer, der dadurch aber ein "kleines Plus" für Molde sieht.

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

Molde 2.35 | Unentschieden 3.60 | Rapid 2.90

Wie schließe ich eine Wette ab?

Logge dich auf bwin ein. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.

So spielen die Teams

Molde: Linde - Wingo, Björnbak, Gregersen, Haugen - Aursnes, Eikrem, Ellingsen - Hestad, Omoijuanfo, Brynhildsen

Rapid: Gartler - Stojkovic, Barac, Greiml - Schick, D. Ljubicic, Grahovac, Ullmann - Ritzmaier - Kara, Kitagawa

Schiedsrichter der Begegnung

Petr Ardeleanu (Tschechien)

Molde FK gegen Rapid Wien im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Molde FK gegen Rapid Wien live auf DAZN

DAZN ist eure Top-Adresse, wenn es um die UEFA Europa League geht. Der Streaming-Anbieter zeigt das zweite Gruppenspiel des SK Rapid gegen Molde FK LIVE ab 21 Uhr.

Kommentiert wird die Partie von Ruben Zimmermann, als Experte fungiert Max Nicu.

Molde FK gegen Rapid Wien im TV

Alternativ könnt ihr die Partie Rapid gegen Arsenal live via Puls 4 verfolgen.

Die Übertragung startet um 20:15 Uhr.

Kommentiert wird das Spiel von Florian Knöchl. Rapids letzter Meistercoach Peter Pacult fungiert wie schon vor einer Woche als Co-Kommentator.

von Ligaportal, Fotos: GEPA/Wien Energie