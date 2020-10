Der SK Puntigamer Sturm Graz und Amadou Dante haben sich auf eine langfristige Zusammenarbeit geeinigt. Der 20-jährige Malier verlängert seinen Vertrag vorzeitig bis 2024. „Amadou Dante ist ein Spieler, wie ihn sich jeder Verein nur wünschen kann. Seine Einsatz- und Lernbereitschaft sind vorbildlich und ich weiß, dass er uns noch viel Freude machen wird. Wir sind wirklich glücklich, dass wir langfristig mit Amadou planen können", sagt Sturm-Sportchef Andreas Schicker.

Der Mann aus Mali selbst hat sich schon voll und ganz in Graz eingelebt, fährt jeden Tag mit dem Fahrrad von seiner ersten eigenen Wohnung ins Trainingszentrum Messendorf. „Ich fühle mich sehr wohl bei Sturm, jeder hilft mir, dass ich mich in Österreich zuhause fühle. Ich freue mich sehr auf die nächsten Jahre in Graz und werde alles geben, dass ich das Vertrauen zurückzahlen kann", lässt Amadou Dante direkt nach der Vertragsverlängerung wissen.

Foto: Richard Purgstaller