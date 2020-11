Wenige Tage vor dem Champions-League-Kracher gegen Bayern München trifft Red Bull Salzburg heute in der Tipico Bundesliga auf die WSG Swarovski Tirol. Die Salzburger Bullen konnten die ersten fünf Bundesliga-Spiele in dieser Saison allesamt gewinnen und gehen als klarer Favorit ins Duell gegen die Wattener.

Silberberger: „Das, was wir an Budget haben, hat Salzburg an Reisekosten"

Eine einfache Partie erwartet Jesse Marsch aber nicht: „Die WSG Tirol hat bisher gute Ergebnisse erreicht und es sehr gut gemacht. Sie stehen kompakt und haben heuer erst sechs Gegentreffer erhalten. Sie sind definitiv kein einfacher Gegner. Aber wir wollen mit einer frischen Truppe wieder unseren Fußball auf den Platz bringen", so der US-Amerikaner.

Der Trainer der Salzburger wird auch heute wieder einige Umstellungen vornehmen, wenngleich er aufgrund der Ausfälle von Daka und Wöber sogar dazu gezwungen ist: „Wir sind gerade in einer sehr intensiven Phase, machen das aber insgesamt sehr gut. Aufgrund der Champions League-Spiele, die vor und nach dem Spiel gegen die Tiroler stattfinden, werden wir auch diesmal wieder recht kräftig durchwechseln und frische Spieler zum Einsatz bringen.“

WSG-Coach Thomas Silberberger analysiert die Unterschiede zwischen beiden Mannschaften gewohnt humorvoll: „Das, was wir an Budget haben, hat Salzburg an Reisekosten. Wir wissen, was auf uns zukommt, können das richtig einschätzen. Wenn wir 20 Mal gegen Red Bull spielen, gibt’s davon 15 Mal eine Klatsche. Drei bis vier Mal ist es ein bisschen enger. Und einmal sind wir richtig dabei. Vielleicht ist am Samstag dieser eine Tag", so Silberberger.

So spielen die Teams

Salzburg: Coronel - Vallci, Onguene, Solet, Farkas - Ashimeru, Junuzovic, Okafor - Szoboszlai - Okugawa, Adeyemi

WSG Tirol: Oswald - Koch, Behounek, Gugganig, Schnegg - Naschberger, Petsos, Celic, Frederiksen - Anselm, Yeboah

Schiedsrichter der Begegnung

Christian-Petru Ciochirca

Red Bull Salzburg gegen WSG Tirol im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Red Bull Salzburg gegen WSG Tirol live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 2 und Sky Sport Austria 2 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist um 17 Uhr die Konferenz der drei Samstags-Partien zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16 Uhr.

Red Bull Salzburg gegen WSG Tirol im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Jasmin Walter