In der Spielerkabine des FK Austria Wien ist im wahrsten Sinne des Wortes „die Luft rein“: Die Sharp Air Purifier mit der patentierten Plasmascluster-Ionen-Technologie sind seit Kurzem beim Bundesligaverein im Einsatz und sorgen für beste Umgebungsluft. Sharp demonstrierte zuletzt in einer Laborstudie erstmalig die Wirksamkeit seiner Plasmacluster-Ionen-Technologie™ gegen SARS-CoV-2.

Austria Wien setzt auf neuartige Plasmacluster-Ionen-Technologie

Die durch das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2) verursachte Pandemie „Coronavirus-Krankheit 2019“ (COVID-19) stellt die Gesellschaft vor große Herausforderungen. Im Falle einer Infektion mit Aerosolen (Mikrotröpfchen) gab es bisher außer dem Tragen von Masken nur wenige wirksame Mittel. Sharp, einem der führenden Technologie-Hersteller, gelang es nun als erstem Unternehmen weltweit ein Gerät zu entwickeln, in dem das in der Luft befindliche Coronavirus (SARS-CoV-2) den Plasmacluster-Ionen ausgesetzt wurde und das nach etwa 30 Sekunden eine Reduzierung der infektiösen Viruspartikel um rund 90% erreicht hat.

Im Bereich für Office Lösungen mit MFPs, Druckern, Visual Solutions und Notebooks unter der Marke Dynabook beheimatet, ergänzt Sharp Electronics Österreich mit dem Sharp Air Purifier mit Plasmacluster-Technologie sein B2B – Portfolio. „Im Test wurde eine wirksame Inaktivierung von SARS-CoV-2 in Tröpfchen in der Luft unter Verwendung der Plasmacluster-Technologie demonstriert“, so Dr. Jiro Yasuda, Professor am Nationalen Zentrum für Forschung zu Kontrolle und Prävention von Infektionskrankheiten der Universität Nagasaki. „Man kann davon ausgehen, dass diese Technologie nützlich ist, um das Infektionsrisiko auch in realer Umgebung wie zum Beispiel in Büros, Wohnungen, medizinischen Einrichtungen und Fahrzeugen zu verringern.“

Die einzigartige Plasmacluster-Ionen-Technologie verstärkt die Wirkungsweise der natürlich vorkommenden Ionen in der Luft. Tausende positive und negative Ionen werden von den Sharp Air Purifiern an die Umgebung abgegeben und beginnen als unsichtbare Kraftpakete im Raum zu wirken. Diese verbinden sich mit schädlichen Luftpartikeln und brechen ihre Zellmembran auf. So können bis zu 99 Prozent der Schadstoffe aus der Raumluft entfernt werden.

Neben der innovativen Plasmacluster-Ionen-Technologie arbeitet Sharp zusätzlich mit einem 3-Stufen-Filtersystem, bestehend aus einem Vorfilter für grobe Schmutzpartikel, einem Aktiv-Kohle-Filter zur Neutralisierung von unangenehmen Gerüchen und einem HEPA-Filter, der selbst kleinste Schwebeteilchen, Bakterien oder Schimmelsporen eliminiert.

Die besagte Laborstudie wurde in Zusammenarbeit mit dem Nationalen Forschungszentrum für die Kontrolle und Prävention von Infektionskrankheiten / Institut für Tropenmedizin der Uni-versität Nagasaki, Experten der Abteilung Mikrobiologie der Universität Shimane, sowie Mit-gliedern der Japanese Virological Society durchgeführt. Die Universität Nagasaki gilt als inter-national anerkannte Behörde auf dem Gebiet der Erforschung von Infektionskrankheiten.

Sharp plant die Durchführung weiterer Studien, um die Wirksamkeit der Plasmacluster-Technologie zu demonstrieren, welche einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft leistet. Die Sharp Air Purifier gibt es in unterschiedlichen Ausführungen für Heim- und Office-Gebrauch.

Foto: www.austria.wien