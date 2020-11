Auf Empfehlung der Bundesregierung wird nach dem feigen Terroranschlag von Montagabend die gesamte Cup-Runde verschoben. Das gab der ÖFB vor wenigen Minuten bekannt. Ein Nachtragstermin steht noch nicht fest. Die österreichische Regierung hat aufgrund des Anschlags in der Wiener City eine dreitägige Staatstrauer verhängt.

ÖFB-Präsident Windtner: "Zeigen wir, dass Hass kein Bestandteil unserer Werte, unserer Gesellschaft und des Fußballs ist - und nie sein wird"

„Die Bundesregierung hat empfohlen, der Intention der Staatstrauer Rechnung zu tragen und alle Veranstaltungen in den kommenden drei Tagen abzusagen. Diesem Wunsch kommen wir als ÖFB selbstverständlich nach, dementsprechend werden auch die für Dienstag und Mittwoch angesetzten Begegnungen im UNIQA ÖFB Cup nicht stattfinden“, so ÖFB-Präsident Dr. Leo Windtner.



„Unser tiefes Mitgefühl gilt allen Betroffenen des gestrigen schrecklichen Angriffs in unserer Bundeshauptstadt Wien sowie deren Lieben sowie Angehörigen. Unser Dank gebührt den zahlreichen Einsatz- und Rettungskräften, die in dieser beispiellosen Ausnahmesituation Großartiges geleistet haben und nach wie vor leisten. Beweisen wir, dass wir in Wien und ganz Österreich zusammenhalten. Dass wir zu unseren Werten stehen und sie weiterhin gemeinsam leben und schützen werden. Zeigen wir, dass Hass kein Bestandteil unserer Werte, unserer Gesellschaft und des Fußballs ist - und nie sein wird", so Windtner abschließend.

Austria Wien zeigt vollstes Verständnis

"Die Entscheidung, dass man heute, um 17:30 Uhr, gegen Hartberg spielen soll, bewegte alle. Aber auch die Exekutive und das Innenministerium haben vorerst keinerlei Bedenken dagegen geäußert. Gegen 15:30 Uhr, knapp zwei Stunden vor Anpfiff, erfolgte dann doch die dringende Empfehlung der Bundesregierung, das Spiel sowie die gesamte Cup-Runde abzusagen. Nicht aus Sicherheitsgründen, wie es heißt", schreibt die Austria.

AG-Vorstand Markus Kraetschmer: „Selbstverständlich haben wir für diese kurzfristige Entscheidung volles Verständnis. Unsere Anteilnahme gilt den Familien und Freunden der Opfer.“

Wann das Cup-Heimspiel der Austria gegen Hartberg nachgetragen wird, steht noch nicht fest.

Foto: GEPA pictures