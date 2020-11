Nachdem heute Vormittag bereits bekannt geworden war, dass gleich neun Personen von Dinamo Zagreb (fünf Spieler, vier Betreuer) positiv auf das Coronavirus getestet wurden, hat nun auch der WAC zahlreiche Fälle zu vermelden. Im Zuge der Corona-Tests für die UEFA Europa League wurden beim RZ Pellets WAC insgesamt acht positive Fälle festgestellt. Das gab der WAC vor wenigen Minuten bekannt.





Darunter befinden sich Spieler und Betreuer. "Der Verein hat im Sinne des Präventionskonzeptes alle erforderlichen Maßnahmen in die Wege geleitet. Alle positiv getesteten Personen befinden sich in Heimquarantäne und die Gesundheitsbehörde wurde über die Testergebnisse sofort informiert", versichert der WAC in einer Aussendung.

Der WAC brach Mittwochmittag per Bus nach Zagreb auf.

von Ligaportal, Foto: Gerhard Pulsinger