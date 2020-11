Das heutige Europa-League-Gruppenspiel zwischen Dinamo Zagreb und dem WAC wird von zahlreichen Corona-Fällen in beiden Mannschaften begleitet. Während bei den Kroaten gleich neun Personen (fünf Spieler, vier Betreuer) einen positiven Test abgaben, vermeldeten die Kärntner kurz vor der Abreise acht Covid-19-Fälle. Namen gaben beide Klubs nicht bekannt. >>DAZN: Jetzt registrieren und gratis Probemonat starten<<

WAC gastiert beim kroatischen Dominator

Der WAC reist dennoch mit einer breiten Brust in die kroatische Hauptstadt. Die Kärntner katapultierten sich mit dem famosen 4:1-Auswärtssieg gegen Feyenoord vor einer Woche auf den ersten Platz der Gruppe K. "Das verändert nichts daran, dass Dinamo Favorit ist", mahnt WAC-Coach Ferdinand Feldhofer.

Dinamo Zagreb dominiert die kroatische Liga seit Jahren: Seit 2006 wurde Dinamo nur ein Mal (2017) nicht Meister. Auch in der laufenden Saison führt der Klub die kroatische Liga an (sieben Siege, zwei Remis aus neun Spielen). In der noch jungen Europa-League-Gruppenphase gelang Dinamo Zagreb noch kein Sieg.

So könnten die Teams spielen

Dinamo Zagreb: Livakovic - Stojanovic, Lauritsen, Gvardiol, Moharrami - Ademi, Jakic - Kastrati, Majer, Orsic - Gavranovic

WAC: Kofler - Novak, Baumgartner, Lochoshvili, Scherzer - Leitgeb – Taferner, Liendl, Wernitznig - Joveljic, Dieng

Schiedsrichter der Begegnung

Jerome Brisard (Frankreich)

Dinamo Zagreb gegen WAC im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Dinamo Zagreb gegen WAC live auf DAZN

DAZN ist eure Top-Adresse, wenn es um die UEFA Europa League geht.

Der Streaming-Anbieter zeigt das Auswärtsspiel des WAC gegen Dinamo Zagreb LIVE und EXKLUSIV in voller Länge.

Kommentiert wird das Spiel von Daniel Günther.

von Ligaportal, Foto: Gerhard Pulsinger