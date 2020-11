Die schlimmsten Befürchtungen haben sich leider bestätigt: LASK-Kicker Marko Raguz wird wegen eines Kreuzbandrisses monatelang ausfallen. Das gab der LASK vor wenigen Augenblicken bekannt. Der 22-Jährige hatte sich am Donnerstag im Europa-League-Auswärtsspiel gegen Royal Antwerpen ohne Fremdeinwirkung das Knie verdreht und musste mit Tränen in den Augen das Feld verlassen.

Raguž nahm die Diagnose gefasst zur Kenntnis und richtet seinen Blick nach vorne: „Zuallererst möchte ich mich für die zahlreichen Genesungs-Wünsche bedanken, die ich in den letzten Tagen bekommen habe. Das gibt mir in dieser Situation sehr viel Kraft. Natürlich ist so eine Verletzung ein Rückschlag - aber ich bin stark genug, um mich davon nicht unterkriegen zu lassen. Ab morgen beginnt für mich der Weg zurück auf den Platz und den werde ich mit voller Entschlossenheit beschreiten."

Cheftrainer und Sportdirektor Dominik Thalhammer wünscht Raguž gute Besserung: „Marko ist nicht nur aus spielerischer, sondern auch aus menschlicher Sicht ein zentraler Bestandteil unseres Teams. Seine Verletzung trifft uns hart. Ich bin aber überzeugt davon, dass er an seiner Rückkehr mit der gleichen Konsequenz arbeiten wird, wie er das tagtäglich im Training getan hat. Wir wünschen ihm dabei alles Gute!"

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media