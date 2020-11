Vier von fünf österreichischen Bundesligisten konnten sich am heutigen Freitag kein Selbstvertrauen für das bevorstehende Finish in dieser Herbstsaison holen. So absolvierten heute Sturm Graz, TSV Hartberg, SKN St. Pölten, SV Ried und Flyeralarm Admira jeweils Testspiele gegen Zweitligisten. Dabei konnte nur Sturm Graz einen Sieg einfahren.

Sturm siegt - Admira, St. Pölten, Hartberg verlieren - Ried remisiert gegen Steyr

Sturm Graz gelang gegen die Juniors OÖ ein knapper 1:0-Sieg. Goldtorschütze war Francisco Mwepu, der nach 74 Minuten zum 0:1-Endstand traf. Cheftrainer Christian Ilzer: "Es war ein intensiv geführtes Spiel gegen eine giftige und aggressiv spielende Mannschaft und insgesamt ein guter Test. Wir haben es verabsäumt früher aus unseren Chancen Tore zu machen. Francisco Mwepu hat sich dann aus 20 Metern ein Herz genommen und zum verdienten Sieg getroffen."

Die Admira wiederum kassierte gegen Rapid II eine 2:3-Niederlage. Auch der TSV Hartberg musste sich im steirischen Duell dem Kapfenberger SV mit 2:3 geschlagen geben. Der SKN St. Pölten verlor gegen den SV Horn mit 1:3.

Die SV Guntamatic Ried spielte im Test gegen Vorwärts Steyr 1:1.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller