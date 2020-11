Ein Transfer von Dominik Szoboszlai im Winter wird immer wahrscheinlicher. Sein Berater Matyas Esterhazy betont gegenüber Digi Sport: “Ich verrate jetzt kein Geheimnis, wenn ich sage, dass Dominik immer näher daran ist, die österreichische Meisterschaft zu verlassen”, so sein Berater in einem Interview mit dem ungarischen Portal.

Heißes Real-Gerücht um Szoboszlai

Zuletzt war der 20-Jährige konkret mit dem deutschen Bundesligisten RB Leipzig in Verbindung gebracht worden. Doch auch die spanische Tageszeitung AS, die Szoboszlai auf der Titelseite abgebildet hatte, machte ein heißes Gerücht auf: Demnach sei auch Real Madrid am Ungarn interessiert. Dominik Szoboszlai steht bei Red Bull Salzburg noch bis Sommer 2022 unter Vertrag. In diesem soll eine Ausstiegsklausel von etwa 25 Millionen Euro verankert sein.

“Ob es jetzt im Jänner ist oder im Sommer, wichtig ist, dass er an einen Ort geht, von dem wir glauben, dass er eine gute Gelegenheit zum Spielen hat und eine gute Gelegenheit, um seine in Salzburg begonnene Entwicklungskurve fortzusetzen. Das ist für uns das Wichtigste”, sagt sein Berater über die Wechselgerüchte. Dass der 20-Jährige früher oder später den Sprung zu einem Topklub schaffen wird, zweifeln wohl nicht mehr viele an.

