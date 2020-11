Schlechte Nachrichten für den LASK: Wie die Athletiker am Mittwochnachmittag in einer Aussendung bekannt geben, hat sich Lukas Grgic während der Länderspielpause einen Muskelbündelriss an der linken Wade zugezogen. Der 25-Jährige fällt damit bis auf Weiteres aus.

Lukas Grgic: "Ich werde jeden Tag hart an meiner Rückkehr arbeiten"

"Die Verletzung kam überraschend, nichts hat im Vorhinein darauf hingedeutet. Ich werde jeden Tag hart an meiner Rückkehr arbeiten - mein Ziel ist es, so bald wie möglich wieder auf dem Platz zu stehen", wird Lukas Grgic in der Mitteilung des LASK zitiert.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media