Keine guten Nachrichten für Dejan Petrovic und den SK Rapid Wien: Der 22-Jährige, der sein letztes Pflichtspiel für den SK Rapid am 5. November in der UEFA Europa League gegen Dundalk FC bestritten hatte, fehlte seither krankheitsbedingt. Weitergehende Untersuchungen ergaben den Befund Pfeiffersches Drüsenfieber. Das gibt Rapid am Montag bekannt.

Unbekannte Ausfalldauer

Der gebürtige Slowene fällt somit bis auf Weiteres aus. Eine genaue Prognose über die Ausfalldauer sei bei dieser Krankheit nicht möglich, schreiben die Hütteldorfer.

In der laufenden Saison brachte es Petrovic bisher auf neun Einsätze.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Wien Energie