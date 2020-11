Der FC Red Bull Salzburg scheint drauf und dran zu sein, sich die Dienste eines begehrten österreichischen Talents zu sichern. Marco Grüll von der SV Ried ist das Objekt der Begierde vom Serienmeister aus Salzburg. Zuletzt hatten Medien berichtet, dass sich die beiden Vereine bereits über einen Transfer geeinigt hätten.

Freund über Grüll: "Haben mit Marco ausgemacht, dass er die Herbstsaison noch spielen soll"

Christoph Freund bestätigte das Interesse am 22-jährigen Offensivmann des Aufsteigers: "Er ist ein interessanter Spieler, in dem noch viel Potential schlummert, weil er noch nicht so lange im Profifußball tätig ist", so der Sportchef von Red Bull Salzburg im Podcast "Der Audiobeweis" von Sky Sport Austria. "Er hat sich richtig gut entwickelt, hat gegen Rapid ein tolles Spiel gemacht und ist auf einem guten Weg", lobt Freund den gebürtigen Salzburger, dessen Vertrag in Ried im kommenden Sommer ausläuft.

Mit dem 22-jährigen Grüll, der in der laufenden Saison drei Tore in sieben Spielen erzielte, dürften bereits Gespräche stattgefunden haben: "Wir haben mit Marco ausgemacht, dass er die Herbstsaison noch spielen soll", verrät Christoph Freund. In naher Zukunft sollen weitere Gespräche geführt werden: "Wir werden uns in den nächsten Wochen nochmal in Ruhe mit ihm zusammensetzen", betonte der Sportchef der Bullen abschließend.

