Auf den SK Rapid Wien warten spannende Tage. Während am Donnerstag bereits ein vorentscheidendes Spiel in der Europa League auf dem Programm steht (nur mit einem Sieg gegen Dundalk können die Hütteldorfer im Rennen um den Aufstieg bleiben), kommt es bereits am Sonntag zum brisanten Wiener Derby gegen die Austria.

Zoran Barisic: "Wäre wünschenswert, wenn wir die Mannschaft halten könnten"

Die Generalprobe für diese wichtigen Spiele ging jedoch daneben, kassierte Rapid doch eine 3:4-Niederlage in Ried. "Die Niederlage war einfach nicht notwendig und sehr ärgerlich", sagt Zoran Barisic gegenüber der APA. Im Auswärtsspiel gegen Dundalk brauchen die Grün-Weißen "Einstellung, Mentalität, Fokus und Konzentration", stellt der Sportchef der Hütteldorfer klar.

Sollte Rapid die entscheidenden Wochen gut überstehen und damit auch ein Überwintern im Europacup sicherstellen, wird es auch darauf ankommen, ob die Mannschaft in der Winter-Transferzeit gehalten werden kann oder ob man wieder Abgänge verkraften muss. "Es wäre wünschenswert, wenn wir die Mannschaft halten könnten, so wie sie jetzt ist. Man weiß aber nie, was passiert", betont Barisic, der auf die Schwierigkeiten der Pandemie verweist.

Barisic möchte sich mit Kühbauer "beizeiten zusammensetzen"

Dann muss sich der Geschäftsführer Sport der Hütteldorfer um eine weitere Personalie kümmern: Didi Kühbauer. Der Vertrag des Cheftrainers endet im kommenden Sommer. "In Zeiten wie diesen ist alles sehr schwer, es geht ums Überleben. Da werden viele Entscheidungen vielleicht auch erst kurz vor Schluss getroffen werden. Grundsätzlich werden wir uns beizeiten zusammensetzen", verrät der 50-jährige Wiener.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller