Drei Wochen nach dem "Hinspiel" in der Mozartstadt wartet auf den FC Red Bull Salzburg am Mittwoch um 21 Uhr das zweite Champions-League-Duell gegen den FC Bayern München. Zwar musste sich Österreichs Serienmeister im ersten Spiel klar mit 2:6 geschlagen geben, doch bis zur 79. Minute waren die Bullen mindestens ebenbürtig und hatten sogar durchaus Chancen, in Führung zu gehen.

Leon Goretzka, der im Hinspiel verletzungsbedingt nicht dabei sein konnte, zollt den Salzburgern vor dem Duell in der Allianz-Arena Respekt. "Die Mannschaft ist definitiv mit Talent bestückt. Es wird morgen keine leichte Aufgabe für uns", weiß der 25-jährige Ex-Schalker.

Außerdem sprach Goretzka bei der heutigen Pressekonferenz über die Wichtigkeit von David Alaba für den Rekordmeister und schwärmte von seinem Dialekt.

Video: Leon Goretzka über Red Bull Salzburg und David Alaba

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Jasmin Walter