Drei Wochen nach dem kuriosen 4:3-Sieg im Hinspiel in Wien geht es für den SK Rapid Wien nach Irland, wo die Hütteldorfer heute um 21 Uhr in einer sogenannten Schnittpartie auf Dundalk FC treffen. Die Ausgangslage für die Hütteldorfer ist klar: Nur mit einem vollen Erfolg können die Grün-Weißen die realistische Chance auf den Einzug in die K.o.-Phase wahren. >>DAZN: Jetzt registrieren und gratis Probemonat starten<<

"Wir wissen, dass wir den Sieg brauchen, um ein etwaiges Finale im letzten Heimspiel haben werden, so werden wir dann die jetzige Partie auch anlegen", betonte Manfred Nastl, der der erkrankten Cheftrainer Didi Kühbauer wie schon in Ried ersetzen wird, bei der Pressekonferenz. Rapid liegt vor dem heutigen Duell mit drei Punkten auf Rang drei. An der Spitze liegt Arsenal mit dem Punktemaximum von neun Zählern, drei Punkte dahinter lauert Molde mit sechs Punkten.

Dass die Partie im Aviva-Stadion von Dublin alles andere als ein Selbstläufer werden wird, ist spätestens seit dem starken Auftritt der Iren vor drei Wochen klar: "Es wird sicher ein harter Brocken werden, wir haben vor einigen Wochen gegen sie gespielt und wir wissen, was auf uns zukommt. Wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen und am Ende des Tages werden nur die drei Punkte zählen", weiß Rapid-Kicker Thorsten Schick.

So könnten die Teams spielen

Dundalk FC: Rogers - Gartland, Boyle, Cleary - Gannon, Sloggett, Shields, Dummigan - Colovic, McMillan, Duffy

Rapid Wien: Gartler - Stojkovic, M. Hofmann, Barac - Schick, Grahovac, Knasmüllner, Schuster, Ullmann - Kara, Fountas

Schiedsrichter der Begegnung

Tamas Bognar (Ungarn)

Dundalk FC gegen Rapid Wien im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Dundalk FC gegen Rapid Wien live auf DAZN

DAZN ist eure Top-Adresse, wenn es um die UEFA Europa League geht. Der Streaming-Anbieter zeigt das zweite Gruppenspiel des SK Rapid gegen Dundalk FC LIVE ab 21 Uhr.

Kommentiert wird die Partie von Uwe Morawe.

Dundalk FC gegen Rapid Wien LIVE im TV

Alternativ könnt ihr das Auswärtsspiel von Rapid gegen Dundalk live via Puls 4 verfolgen.

Die Übertragung startet um 20:15 Uhr.

