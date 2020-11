Der Dreikampf um den Aufstieg ins Sechzehntelfinale der Europa League in der Gruppe J geht heute in die nächste Runde. Tottenham, Antwerpen und LASK halten nach drei Spieltagen bei je sechs Punkten. Heute Abend treffen die Linzer Athletiker zu Hause in einem richtungsweisenden Spiel auf den belgischen Traditionsklub Royal Antwerpen. >>DAZN: Jetzt registrieren und gratis Probemonat starten<<

„Wir stehen vor einem engen und toughen Spiel", weiß Dominik Thalhammer. Der LASK-Coach weiß um die Stärken des Gegners: „Mit Royal Antwerp treffen wir morgen auf einen Gegner, der taktisch auf hohem Niveau agiert und uns vor einige Herausforderungen stellen wird. Im Hinspiel ist es uns sehr gut gelungen, diese Herausforderungen zu meistern – darauf wird es morgen wieder ankommen", betont Thalhammer, der heute auf die Langzeitverletzten Grgic und Raguz sowie auf den gesperrten Holland verzichten muss.

Das "Hinspiel" in Belgien vor drei Wochen konnten die Oberösterreicher 1:0 gewinnen. Der LASK-Trainer hat aber auch hier Verbesserungspotenzial geortet: „Bei der Analyse des Hinspiels haben wir außerdem gesehen, dass es in unserem Spiel einige Aspekte gibt, wo wir noch besser werden können. Da werden wir ansetzen und sind deshalb für morgen sehr zuversichtlich gestimmt.“

So könnten die Teams spielen

LASK: Schlager - Wiesinger, Trauner, Filipovic - Ranftl, Madsen, Michorl, Renner - Gruber, Eggestein, Balic

Royal Antwerpen: Butez - De Laet, Gelin, Seck - Miyoshi, Gerkens, Haroun, Hongla, Juklerod - Refaelov, Mbokani

Schiedsrichter der Begegnung

Donatas Rumsas (Litauen)

LASK gegen Royal Antwerpen im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

LASK gegen Royal Antwerpen live auf DAZN

DAZN ist eure Top-Adresse, wenn es um die UEFA Europa League geht. Der Streaming-Anbieter zeigt das zweite Gruppenspiel des SK Rapid gegen Dundalk FC LIVE ab 18:55 Uhr.

Kommentiert wird die Partie von Oliver Forster.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media