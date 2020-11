Gute Nachrichten für den SK Sturm Graz: Otar Kiteishvili steht eineinhalb Monate nach seiner Adduktorenverletzung kurz vor seinem Comeback. Beim Cup-Achtelfinale gegen Innsbruck saß der Georgier bereits auf der Ersatzbank. Am Samstag gegen die WSG Tirol könnte der 24-Jährige wieder in die Startformation zurückkehren.

„Kite kommt immer näher an sein Ausgangslevel heran, von dem her ist er schon für die Startelf ein Thema“, sagte Sturm-Coach Christian Ilzer am Donnerstag im Rahmen eines Medientermins.

Dafür muss der Chefcoach der Grazer wohl auf Abwehrspieler Gregory Wüthrich verzichten. Der Schweizer zog sich gegen Innsbruck eine Muskelverletzung in der Wade zu. Wüthrich sei "sehr, sehr fraglich für Samstag", so Ilzer.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller