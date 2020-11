Der LASK hat sich mit einem verdienten 3:0-Heimsieg gegen den SCR Altach den Europa-League-Frust von der Seele geschossen. Johannes Eggestein, der in der ersten Halbzeit einen Elfmeter vergeben hatte, avancierte in der zweiten Hälfte mit einem Doppelpack zum Matchwinner. Mamoudou Karamoko erzielte in der 90. Minute per Elfmeter seinen ersten Treffer für den LASK und sorgte für den 3:0-Endstand.

Thalhammer: "Ich hoffe, dass uns dieses Spiel gewisse Zuversicht gibt"

Nachdem sich der LASK lange schwer getan hatte und kein Kapital aus den Torchancen schlagen konnte (etwa der verschossene Elfmeter von Johannes Eggestein), erlöste die Stürmer-Leihgabe von Werder Bremen die Linzer in der 65. Minute. "Das Spiel stand unter dem Motto: Wie macht man es sich schwer 50, 60 Minuten lang", hielt LASK-Trainer Dominik Thalhammer fest. Dennoch sei der Heimsieg gegen die Vorarlberger "ganz klar verdient gewesen", konstatierte Thalhammer. "Ich hoffe, dass uns dieses Spiel gewisse Zuversicht gibt", betont der 50-Jährige.

Während die Linzer vier der letzten fünf Ligapartien gewinnen konnten, warten die Altacher seit vier Bundesliga-Spielen auf einen vollen Erfolg. Alex Pastoor sprach nach dem Spiel davon, dass seine Mannschaft "defensiv großteils gut organisiert" war. Doch der Niederländer haderte nach dem Spiel auch mit dem Schiedsrichtergespann, dass in der ersten Halbzeit fälschlicherweise eine Abseitsstellung von Maderner erkannt hatte, bevor dieser alleine auf Schlager zulaufen konnte. Auch über die beiden verhängten Elfmeter konnte man diskutieren. „Der Schiedsrichter wollte etwas helfen. Nachher habe ich erfahren, dass es zwei Mal kein Elfer war“, so Pastoor bei der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Ligaportal-Reporter Herbert Pumann war nach dem Spiel bei der Pressekonferenz und hat die wichtigsten Stimmen eingefangen.

Video: Dominik Thalhammer und Philipp Wiesinger über das Spiel

So analysiert Alex Pastoor die Niederlage gegen den LASK

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media