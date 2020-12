Auf den FC Red Bull Salzburg wartet heute Abend in der Champions League ein "Alles-oder-nichts-Spiel". Die Bullen stehen am fünften Spieltag der Gruppenphase in der Königsklasse unter Zugzwang und müssen bei Lokomotiv Moskau siegen, um die realistische Chance auf ein Überwintern im Europacup sicherzustellen. Mit einem vollen Erfolg in der russischen Hauptstadt könnten die Salzburger den dritten Tabellenrang einnehmen.

Salzburg muss heute russisches Abwehrbollwerk knacken

"Wenn wir international dabei bleiben wollen, dann müssen wir punkten", weiß Kapitän Andreas Ulmer um die Ausgangslage. "Wir wissen, wie die Situation in der Tabelle ist. Jeder ist bereit, richtig viel zu investieren, damit wir als Gewinner vom Platz gehen können", untermauert der gebürtige Linzer.

Lok Moskau liegt aktuell in der Tabelle der russischen Top-Liga zwar nur auf dem siebenten Platz, doch Österreichs Serienmeister kennt die Stärken der Russen. "Wir haben sehr viel Respekt vor Lok. Sie sind schlau und intelligent auf dem Platz, haben eine starke Organisation", weist Jesse Marsch auf das Abwehr-Bollwerk des Gegners hin. "Sie machen alles, um das Tor zu schützen", bekräftigt der US-Amerikaner.

Lok erhielt in den bisherigen vier Champions-League-Gruppenspielen nur fünf Gegentore und spielte gleich dreimal unentschieden. Salzburg hingegen kassierte bisher 14 Gegentore. "Sie verteidigen richtig gut. Es wäre gut, wenn wir in Führung gehen würden", betont Andreas Ulmer. "Wir werden über 90 Minuten diszipliniert sein und große Aufmerksamkeit auf die Defensive legen", kündigte Lok-Coach Marko Nikolic indes an.

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

Lok Moskau 5.25 | Unentschieden 4.20 | Salzburg 1.60

ANGEBOT - bwin verdoppelt deine Quote (bis 100 €!) - jetzt registrieren!



Wie schließe ich eine Wette ab?

Registriere dich jetzt auf bwin. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.

So könnten die Teams spielen

Lok Moskau: Guilherme - Zhivoglyadov, Corluka, Murilo, Rybus - Ignatjev, Krychowiak, Kulikov, Miranchuk - Ze Luis, Eder

Red Bull Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer - E. Mwepu, Camara, Junuzovic, Szoboszlai - Berisha, Koita

Schiedsrichter der Begegnung

Ali Palabiyik (Türkei)

Lok Moskau gegen Red Bull Salzburg im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Lok Moskau gegen Red Bull Salzburg live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 18:55 Uhr auf Sky Sport Austria 1.

Die Vorberichterstattung beginnt um 18 Uhr.

Lok Moskau gegen Red Bull Salzburg im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures