Der LASK steht vor dem heutigen Europa-League-Kracher gegen Tottenham mit dem Rücken zur Wand. Nach dem 0:2 vor einer Woche gegen Antwerpen müssen die Linzer gegen den aktuellen Tabellenführer der englischen Premier League zumindest ein Remis holen und auf einen Punktverlust von Antwerpen gegen Rasgrad hoffen, um die Chance auf den erneuten Einzug in die K.o.-Runde zu wahren. >>DAZN: Jetzt registrieren und gratis Probemonat starten<<

LASK plant mutigen Auftritt gegen die Spurs

„Wir haben nichts mehr zu verlieren. Mit diesem Mindset müssen wir auftreten", gibt James Holland vor dem Spiel zu Protokoll. „Wir werden morgen nicht in Ehrfurcht erstarren und planen einen mutigen Auftritt. Unser Ziel ist es, eine gute Leistung auf den Platz zu bringen und dem Gegner das Leben schwer zu machen. Dann werden wir sehen, was nach 90 Minuten stehen bleibt", fügt LASK-Trainer Dominik Thalhammer hinzu.

Personell müssen die Linzer besonders in der Defensive auf wichtige Stützen verzichten. Gernot Trauner ist nach seinem Ausschluss gegen Rasgrad gesperrt, Petar Filipovic muss wegen einer Hüftblessur passen. In der Offensive fällt Husein Balic aus. Doch auch die Engländer werden nicht in Bestbesetzung antreten. Torjäger Harry Kane sowie Carlos Vinicius, Erik Lamela und Toby Alderweireld reisten nicht nach Linz.

Von einer B-Elf möchte Thalhammer jedoch nichts wissen und hören, "weil Tottenham kein B-Team hat und es auch unsere Herangehensweise ein bisschen schmälert", so der LASK-Coach. Sein Team müsse gegen die spielstarken Spurs "so viel Druck wie möglich ausüben".

So könnten die Teams spielen

LASK: Schlager - Ramsebner, Wiesinger, Andrade - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Gruber, Eggestein, Goiginger

Tottenham: Hart - Doherty, Sanchez, Tanganga, Davies - Ndombele, Winks - Bale, Alli, Bergwijn - Son

Schiedsrichter der Begegnung

Pawel Raczkowski

LASK gegen Tottenham im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

LASK gegen Tottenham live und exklusiv auf DAZN

DAZN ist eure Top-Adresse, wenn es um die UEFA Europa League geht. Der Streaming-Anbieter zeigt das Heimspiel des LASK gegen Tottenham Hotspur LIVE ab 18:55 Uhr.

Kommentiert wird die Partie von Daniel Günther, als Experte fungiert Ralph Gunesch.

LASK gegen Tottenham LIVE im TV

Alternativ könnt ihr das Heimspiel des LASK gegen Tottenham live via Puls 4 verfolgen.

Die Übertragung startet um 18:15 Uhr.

von Ligaportal, Fotos: Harald Dostal/fodo.media