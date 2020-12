Als Tabellendritter mit vier Punkten geht der WAC in das heutige UEL-Auswärtsspiel gegen ZSKA Moskau, das aktuell mit drei Zählern den letzten Rang in der Gruppe K belegt. "Unser Ziel ist dieses Entscheidungsspiel gegen Feyenoord, dem wollen wir alles unterordnen", sagt WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer, dessen Team zumindest einen Punkt holen muss, um dieses Finalspiel in einer Woche zu erzwingen. >>DAZN: Jetzt registrieren und gratis Probemonat starten<<

Auf den WAC wartet heute "die spielstärkste Mannschaft dieser Gruppe" Einfach wird es gegen das Tabellenschlusslicht in der Gruppe aber keineswegs. Das weiß auch Ferdinand Feldhofer: "Mit ZSKA wartet die spielstärkste Mannschaft dieser Gruppe, mit vielen Teamspielern und Topspielern", betont der gebürtige Steirer. Zudem gelte es, "den Hybridrasen zu bewältigen, das ist für mich und die Spieler was Neues", so Feldhofer weiter. Beim 1:1 im Hinspiel gegen die Russen habe sein Team "ein großartiges Spiel gemacht", ist Feldhofer stolz. Dies sei "eine sehr, sehr gute Leistung" gewesen. "Wir müssen die Räume eng machen, vorne und hinten, und unser Leistungsniveau erreichen, dann können wir jedem in dieser Gruppe wehtun", sagt der WAC-Coach selbstbewusst.

So könnten die Teams spielen

ZSKA Moskau: Akinfeev - Mario Fernandes, Diveev, Magnusson, Zaynutdinov - Dzagoev, Oblyakov - Maradishvili, Vlasic, Sigurdsson - Chalov

WAC: Kofler - Novak, Baumgartner, Lochoshvili, Scherzer - Leitgeb - Taferner, Liendl, Wernitznig - Vizinger, Joveljic

Schiedsrichter der Begegnung

Nikola Dabanović (Montenegro)

ZSKA Moskau gegen WAC im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

ZSKA Moskau gegen WAC live und exklusiv auf DAZN

DAZN ist eure Top-Adresse, wenn es um die UEFA Europa League geht. Der Streaming-Anbieter zeigt das Auswärtsspiel des WAC gegen ZSKA Moskau LIVE und EXKLUSIV ab 18:55 Uhr.

Kommentiert wird die Partie von Marcel Seufert.

