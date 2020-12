Im Heimspiel gegen den SKN St. Pölten spielt der SCR Altach in einer Sonderanfertigung seines Heimtrikots. Hauptsponsor Cashpoint überlässt seinen Stammplatz auf der Brust den Dauer- und Businesskartenbesitzern, die im Frühjahr auf eine anteilige Rückerstattung der ausgefallenen Heimspiele verzichtet haben.

Im Rahmen der Aktion „Mit Herz auf die Brust | Dein Name auf dem SCRA-Trikot“ haben mehr als 93 % aller Dauerkartenbesitzer des SCRA kein Geld zurückgefordert, obwohl ihnen durch die Geisterspiele im Play Off fünf Heimspiele entgangen sind. Als Dank dafür werden sie am Samstag mit ihren Namen das SCRA-Trikot zieren.

Foto: SCR Altach