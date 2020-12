Vor dem Sonntags-Hit in der Tipico Bundesliga geht es für den LASK am letzten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase nach Bulgarien, wo die Athletiker auf Ludogorez Rasgrad treffen. Trotz teils sehr starker Leistungen in der laufenden Gruppenphase haben die Linzer keine Chance mehr, den Einzug in die K.o.-Phase der Europa League zu schaffen. Nun geht es darum, sich mit einem ansprechenden Auftritt aus dem Europacup zu verabschieden.

Thalhammer: "Wir wollen mit der besten Mannschaft spielen"

"Wir haben viel investiert, um dorthin zu kommen und wollen es jetzt zu Ende bringen", sagt Dominik Thalhammer im Gespräch mit Ligaportal-Reporter Herbert Pumann. Das Spiel gegen die Bulgaren nimmt der LASK jedenfalls ernst. Der Bundesliga-Schlager am Sonntag gegen Salzburg spiele laut Thalhammer "gar keine Rolle". "Wir wollen mit der besten Mannschaft spielen und uns so aus der Europa League verabschieden, wie wir uns das aus unserer Sicht verdient haben", sagt der LASK-Coach vor dem Duell mit den Bulgaren.

Seine Mannschaft habe eine "unglaublich gute Matchfitness entwickelt". "Wir sind in der Lage, auf hohem Level zu spielen", führt Thalhammer aus. Auf Gernot Trauner muss er jedoch verzichten, da die Frau des Abwehrchefs ein Kind erwartet. Wer die Position des Abwehrchefs einnehmen wird, ist noch nicht klar. James Holland wird es jedenfalls nicht sein, da dieser im zentralen Mittelfeld benötigt wird. Husein Balic hingegen trat die Reise nach Bulgarien an und sei laut Thalhammer für 25 bis 30 Minuten ein Thema.

Auch Marvin Potzmann wird in Rasgrad mit von der Partie sein. Er blickt der Partie mit Vorfreude entgegen, habe man sich die Europa League doch hart erarbeitet. "Wir wollen jedes Spiel gewinnen", tönt der Defensivmann. Es sei immer etwas Spezielles, wenn man international spielen darf.

Das sagen Dominik Thalhammer und Marvin Potzmann vor dem EL-Spiel gegen Rasgrad

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media