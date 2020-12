Am heutigen Montag fand in Nyon (SUI) die Auslosung für das Achtelfinale der UEFA Champions League statt. Die Hinspiele finden am 16./17./23. und 24. Februar statt. Die Rückspiele steigen am 9./10./16. und 17. März. Die acht Gruppensieger waren bei der Auslosung gesetzt und haben im Achtelfinal-Rückspiel Heimrecht. Die acht Gruppenzweiten absolvieren das Achtelfinal-Hinspiel im eigenen Stadion.

Das sind die Paarungen

Borussia Mönchengladbach - Manchester City

Lazio Rom - FC Bayern München

Atlético Madrid - Chelsea FC

RB Leipzig - Liverpool FC

FC Porto - Juventus Turin

FC Barcelona - Paris Saint-Germain

FC Sevilla - Borussia Dortmund

Atalanta Bergamo - Real Madrid

Gesetzte Teams

Bayern München (GER, Gruppe A)

Real Madrid (ESP, B)

Manchester City (ENG, C)

Liverpool FC (ENG, D)

Chelsea FC (ENG, E)

Borussia Dortmund (GER, F)

Juventus Turin (ITA, G)

Paris Saint-Germain (FRA, H)

Ungesetzte Teams

Atlético Madrid (ESP, Zweiter Gruppe A)

Borussia Mönchengladbach (GER, B)

FC Porto (POR, C)

FC Sevilla (ESP, E)

Atalanta Bergamo (ITA, D)

Lazio Rom (ITA, F)

FC Barcelona (ESP, G)

RB Leipzig (GER, H)

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures