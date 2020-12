Die heutige Auslosung für das Europa-League-Sechzehntelfinale hat dem WAC einen Hammer-Gegner beschert. Die Kärntner treffen in der Zwischenrunde auf den englischen Topklub Tottenham Hotspur. Die Engländer waren erst vor etwas mehr als einer Woche zu Gast auf der Linzer Gugl, wo sie im fünften Gruppenspiel auf den LASK trafen.

Im nächsten Jahr kehren die Stars inklusive Jose Mourinho also nach Österreich zurück. Der LASK hat gezeigt, dass man den Londonern Paroli bieten kann. Im Rückspiel holten die Oberösterreicher gegen die Startruppe ein 3:3-Remis.

Das Heimspiel bestreitet der WAC am 18. Februar 2021. Eine Woche später, am 25. Februar 2021, kommt es zum Showdown in London.

Das sind die Sechzehntelfinal-Paarungen

Wolfsberger AC - Tottenham Hotspur

FC Dynamo Kiev - Club Brügge

Real Sociedad - Manchester United

Benfica Lissabon - Arsenal FC

Roter Stern Belgrad - AC Milan

Royal Antwerpen - Rangers FC

Slavia Prag - Leicester City

FC Salzburg - Villareal FC

SC Braga - AS Roma

FK Krasnodar - Dinamo Zagreb

BSC Young Boys - Bayer Leverkusen

Molde FK - TSG Hoffenheim

Granada FC - SSC Napoli

Maccabi Tel Aviv - Shakhtar Donetsk

LOSC Lille - Ajax Amsterdam

Olympiacos - PSV Eindhoven

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media