Der FC Red Bull Salzburg bekommt es im Sechzehntelfinale der UEFA Europa League mit dem FC Villareal zu tun. Das ergab die heutige Auslosung in Nyon (SUI). „Für mich ist das ein fußballerisch sehr starker, interessanter Gegner mit einem guten Trainer, der sehr viel Erfahrung in der Knockout-Phase der Europa League hat. Und sie sind in La Liga Vierter! Wie hoch das Niveau dort ist, haben wir ja gerade gegen Atletico Madrid gesehen", sagt Jesse Marsch über das schwere Los.

Andre Ramalho hat bereits Bekanntschaft mit Villareal gemacht

Andre Ramalho kennt den spanischen Gegner gut: „Villarreal ist ein sehr interessanter Gegner. Ich habe ja schon zwei Mal gegen sie gespielt (Anm.: je zwei Spiele mit dem FC Red Bull Salzburg und mit Bayer Leverkusen), beide Male leider nicht so erfolgreich. Sie sind sicherlich sehr gut, stehen in der Primera Division immerhin auf dem vierten Platz. Sie haben auch einen Trainer, der sehr viel Erfahrung hat, was die Europa League betrifft. Aber wir haben jetzt in der Champions League Erfahrung gesammelt, die wir in dieses Duell mitnehmen. Wir sind bereit für dieses Spiel", so der Brasilianer über das Los.

Der FC Red Bull Salzburg ist in der Europa League bereits zweimal auf Villareal getroffen: 2009 feierten die Roten Bullen zwei Siege (2:0 heim bzw. 1:0 auswärts) in der Gruppenphase 2014 gab es in der Runde der besten 32 zwei Niederlagen (1:3 heim bzw. 1:2 auswärts).

Das Hinspiel steigt am 18. Februar 2021 in Salzburg. Eine Woche später (25. Februar 2021) geht das Rückspiel in Villareal über die Bühne.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Jasmin Walter