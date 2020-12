Die Mannschaft des FK Austria Wien hat sich kurz vor Weihnachten proaktiv für eine Spende an die Caritas Lerncafés in Favoriten entschieden. Insgesamt kamen 5.200 Euro zusammen. In den Lerncafés werden Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 15 Jahren beim Lernen, bei den Hausaufgaben und der Vorbereitung für Schularbeiten kostenlos unterstützt.

Die Lerncafés sind ein kostenloses Lern- und Nachmittagsbetreuungsangebot. Im letzten Schuljahr haben 96 Prozent der Teilnehmenden die jeweilige Schulstufe positiv abgeschlossen, 95 Prozent der Projekteilnehmenden hatten Migrationshintergrund.

"Die Mannschaft sowie die Betreuer des FK Austria Wien haben sich kurz vor Weihnachten nach einem Spenden-Projekt umgesehen und sich letztlich dafür entschieden, die Caritas Lerncafés, die von unseren Spielern ohnehin regelmäßig besucht werden, zu unterstützen", heißt es in einer Aussendung der Austria.

Foto: FK Austria Wien