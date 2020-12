Der Strafsenat der österreichischen Fußball-Bundesliga hat Christian Gratzei, Tormanntrainer des RZ Pellets WAC, für zwei Spiele (davon ein Spiel bedingt auf sechs Monate) gesperrt sowie zu einer Geldstrafe in Höhe von 500 Euro verdonnert. Der Grund: "Beleidigung eines Spieloffiziellen und Nichtbefolgung einer Verbandsanordnung", heißt es in einer Aussendung. Gratzei wurde am Sonntag im Auswärtsspiel gegen Salzburg mit Rot auf die Tribüne geschickt.

von Ligaportal, Foto: Gerhard Pulsinger