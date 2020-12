Die österreichische Fußball-Bundesliga hat am Montag in einer Aussendung die genauen Spieltermine und Anstoßzeiten für die 13. bis 22. Runde der Tipico Bundesliga bekannt gegeben. Der Frühjahrsauftakt erfolgt am Freitag, den 21. Jänner um 19:00 Uhr mit dem Spitzenspiel SK Rapid Wien gegen SK Sturm Graz. Die entscheidenden Spiele der letzten beiden Runden finden im Sinne der Wettbewerbssicherheit und Fairness zeitgleich statt.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Wien Energie